Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат
Вівторок, 30 листопада 2021, 21:52
Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.
Джерело: заява адвоката Стахіва Михайла Магарського в коментарі YouTube-каналу "ДНК"
Пряма мова Магарського: "Його (Стахіва - ред.) направлено судової експертизи в психіатричний заклад.
Така ухвала суду підлягає оскарженню, і, звичайно, ми будемо її оскаржувати".
Деталі: Адвокат також повідомив, що його прихильники вже зібрали всю суму застави розміром 998 800 тисяч гривень і внесли її на рахунок. Наразі сторона захисту має лише отримати довідку про сплату суми застави.
Магарський очікує, що завтра 1 грудня Стахіва випустять із СІЗО.
Передісторія:
- 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
- Лідеру руху "антивакцинаторів" повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
- 24 листопада пройшов велелюдний мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою в Києві, на якому вимагали звільнити Стахіва.
Денис Карловський, УП