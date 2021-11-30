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Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат

Вівторок, 30 листопада 2021, 21:52
Остап Стахів. Фото з його facebook-сторінки

Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.

Джерело: заява адвоката Стахіва Михайла Магарського в коментарі YouTube-каналу "ДНК"

Пряма мова Магарського: "Його (Стахіва - ред.) направлено судової експертизи в психіатричний заклад.

Така ухвала суду підлягає оскарженню, і, звичайно, ми будемо її оскаржувати". 

Деталі: Адвокат також повідомив, що його прихильники вже зібрали всю суму застави розміром 998 800 тисяч гривень і внесли її на рахунок. Наразі сторона захисту має лише отримати довідку про сплату суми застави.

Магарський очікує, що завтра 1 грудня Стахіва випустять із СІЗО.

Передісторія: 

  • 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
  • Лідеру руху "антивакцинаторів" повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
  • 24 листопада пройшов велелюдний мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою в Києві, на якому вимагали звільнити Стахіва.

Денис Карловський, УП
Теми: мітингисудЛьвіввакцинація


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