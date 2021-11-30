Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат

Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.

Джерело: заява адвоката Стахіва Михайла Магарського в коментарі YouTube-каналу "ДНК"

Пряма мова Магарського: "Його (Стахіва - ред.) направлено судової експертизи в психіатричний заклад.

Така ухвала суду підлягає оскарженню, і, звичайно, ми будемо її оскаржувати".

Деталі: Адвокат також повідомив, що його прихильники вже зібрали всю суму застави розміром 998 800 тисяч гривень і внесли її на рахунок. Наразі сторона захисту має лише отримати довідку про сплату суми застави.

Магарський очікує, що завтра 1 грудня Стахіва випустять із СІЗО.

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