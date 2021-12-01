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Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану

Середа, 1 грудня 2021, 22:01
Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану
Ілюстративне фото з facebook-сторінки Вищої ради правосуддя

Президент Володимир Зеленський низкою указів 1 грудня призначив 28 суддів, двоє з яких причетні до переслідування учасників Революції гідності.

Джерело: укази №610, 611, 612, 613, 614, оприлюднені на сайті Офісу президента, facebook-сторінка фундації Dejure

Деталі: 27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та 1 суддю до господарського суду Донецької області.

У фундації Dejure прокоментували, що двоє суддів – Петро Заруба та Андрій Ключник – призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності в 2018 році. Зокрема, за свої рішення, що обмежували права і свободи учасників Революції гідності в 2013-2014 роках.

Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду міста Києва й Ключника - суддею Святошинського районного суду міста Києва.

За повідомленням громадських активістів, Ключнику видали негативний висновок за те, що 2014 року він ув’язнив учасника Революції гідності Олександра Костура "за участь у протестах".

Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці "Автомайдану" у 2014 році.

Передісторія: 

  • 17 листопада Вища рада правосуддя звернулася до президента невідкладно призначити суддів на вакантні посади з поданого переліку.
  • Громадські активісти 25 листопада заявили, що 91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли кваліфікаційне оцінювання та мають негативний висновок експертів Громадської ради доброчесності.
  • Наступного дня 26 листопада у ВРП відповіли, що їхні кандидатури були визнані "такими, що відповідають займаній посаді".

Українська правда

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Теми: судВРПреформи
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