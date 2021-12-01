Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану

Президент Володимир Зеленський низкою указів 1 грудня призначив 28 суддів, двоє з яких причетні до переслідування учасників Революції гідності.

Джерело: укази №610, 611, 612, 613, 614, оприлюднені на сайті Офісу президента, facebook-сторінка фундації Dejure

Деталі: 27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та 1 суддю до господарського суду Донецької області.

У фундації Dejure прокоментували, що двоє суддів – Петро Заруба та Андрій Ключник – призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності в 2018 році. Зокрема, за свої рішення, що обмежували права і свободи учасників Революції гідності в 2013-2014 роках.

Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду міста Києва й Ключника - суддею Святошинського районного суду міста Києва.

За повідомленням громадських активістів, Ключнику видали негативний висновок за те, що 2014 року він ув’язнив учасника Революції гідності Олександра Костура "за участь у протестах".

Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці "Автомайдану" у 2014 році.

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