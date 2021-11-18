ВРП просить Зеленського призначити суддів на вакантні місця
Вища рада правосуддя, суддівські та адвокатські організації звернулися до президента Володимира Зеленського, щоб він вирішив проблему з браком кадрів у судах першої інстанції..
Джерело: звернення, опубліковане на сайті ВРП
Дослівно: "Вища рада правосуддя вперше спільно з суддівськими та адвокатськими організаціями звернулась до президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України з відкритим листом з проханням призначити суддів задля вирішення гострої кадрової кризи, що склалась в українських судах".
Деталі: У ВРП "нагадали" Зеленському, що він видає укази про призначення суддів. В органі стверджують, що в Офісі президента наразі очікують розгляду 135 подань з кандидатами в судді, а також 51 суддя очікує складання присяги.
Підписанти звернення просять Зеленського якомога швидше взяти до розгляду вищезгадані подання ВРП та привести до присяги суддів.
За їхніми словами, в українських судах загалом не заповнено майже дві тисячі суддівських посад. Через це правосуддя взагалі не здійснюють через відсутність суддів у восьми судах:
- Авдіївський міський суд Донецької області;
- Ананіївський районний суд Одеської області;
- Васильківський районний суд Дніпропетровської області;
- Лугинський районний суд Житомирської області;
- Тальнівський районний суд Черкаської області;
- Тиврівський районний суд Вінницької області;
- Устинівський районний суд Кіровоградської області;
- Попаснянський районний суд Луганської області.
За їхніми підрахунками, 137 тисяч громадян не мають змоги захистити свої права через суд, як це передбачено Конституцією.
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Передісторія:
- 9 листопада сформували склад Етичної комісії, до якої ввійшли міжнародні експерти. Цей орган буде відбирати кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка згодом постійно займатиметься пошуком кандидатів у судді.
- У липні народні депутати ухвалили закон президента, що покликаний "перезавантажити" судову систему. За допомогою міжнародних експертів та нового органу відбору суддів, у президентській команді сподіваються оминути ВРП і ВККС, у яких контроль зберігають представники "старих" суддів.