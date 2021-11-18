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ВРП просить Зеленського призначити суддів на вакантні місця

Четвер, 18 листопада 2021, 18:18
Фото ілюстративне з facebook-сторінки ВРП

Вища рада правосуддя, суддівські та адвокатські організації звернулися до президента Володимира Зеленського, щоб він вирішив проблему з браком кадрів у судах першої інстанції..

Джерело: звернення, опубліковане на сайті ВРП

Дослівно: "Вища рада правосуддя вперше спільно з суддівськими та адвокатськими організаціями звернулась до президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України з відкритим листом з проханням призначити суддів задля вирішення гострої кадрової кризи, що склалась в українських судах".

Деталі: У ВРП "нагадали" Зеленському, що він видає укази про призначення суддів. В органі стверджують, що в Офісі президента наразі очікують розгляду 135 подань з кандидатами в судді, а також 51 суддя очікує складання присяги.

Підписанти звернення просять Зеленського якомога швидше взяти до розгляду вищезгадані подання ВРП та привести до присяги суддів.

За їхніми словами, в українських судах загалом не заповнено майже дві тисячі суддівських посад. Через це правосуддя взагалі не здійснюють через відсутність суддів у восьми судах:

  • Авдіївський міський суд Донецької області;
  • Ананіївський районний суд Одеської області;
  • Васильківський районний суд Дніпропетровської області;
  • Лугинський районний суд Житомирської області;
  • Тальнівський районний суд Черкаської області;
  • Тиврівський районний суд Вінницької області;
  • Устинівський районний суд Кіровоградської області;
  • Попаснянський районний суд Луганської області.

За їхніми підрахунками, 137 тисяч громадян не мають змоги захистити свої права через суд, як це передбачено Конституцією.

Читати більше: "Суддям буде важко таке прийняти": як має змінитися система правосуддя в Україні

Передісторія:

  • 9 листопада сформували склад Етичної комісії, до якої ввійшли міжнародні експерти. Цей орган буде відбирати кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка згодом постійно займатиметься пошуком кандидатів у судді.
  • У липні народні депутати ухвалили закон президента, що покликаний "перезавантажити" судову систему. За допомогою міжнародних експертів та нового органу відбору суддів, у президентській команді сподіваються оминути ВРП і ВККС, у яких контроль зберігають представники "старих" суддів.

Українська правда
Теми: судВРПреформи


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