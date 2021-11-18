ВРП просить Зеленського призначити суддів на вакантні місця

Вища рада правосуддя, суддівські та адвокатські організації звернулися до президента Володимира Зеленського, щоб він вирішив проблему з браком кадрів у судах першої інстанції..

Джерело: звернення, опубліковане на сайті ВРП

Дослівно: "Вища рада правосуддя вперше спільно з суддівськими та адвокатськими організаціями звернулась до президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України з відкритим листом з проханням призначити суддів задля вирішення гострої кадрової кризи, що склалась в українських судах".

Деталі: У ВРП "нагадали" Зеленському, що він видає укази про призначення суддів. В органі стверджують, що в Офісі президента наразі очікують розгляду 135 подань з кандидатами в судді, а також 51 суддя очікує складання присяги.

Підписанти звернення просять Зеленського якомога швидше взяти до розгляду вищезгадані подання ВРП та привести до присяги суддів.

За їхніми словами, в українських судах загалом не заповнено майже дві тисячі суддівських посад. Через це правосуддя взагалі не здійснюють через відсутність суддів у восьми судах:

Авдіївський міський суд Донецької області;

Ананіївський районний суд Одеської області;

Васильківський районний суд Дніпропетровської області;

Лугинський районний суд Житомирської області;

Тальнівський районний суд Черкаської області;

Тиврівський районний суд Вінницької області;

Устинівський районний суд Кіровоградської області;

Попаснянський районний суд Луганської області.

За їхніми підрахунками, 137 тисяч громадян не мають змоги захистити свої права через суд, як це передбачено Конституцією.

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