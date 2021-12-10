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При поверненні в Україну Саакашвілі загрожує покарання – джерела

П'ятниця, 10 грудня 2021, 14:50
Міхеіл Саакашвілі. фото AFP via Getty Images

Українські правоохоронці ще встановлюють, хто допоміг експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі нелегально перетнути український кордон; при поверненні в Україну політика мають притягнути до адміністративної відповідальності.

Джерело: співрозмовники УП в поліції

Пряма мова: "В Головному слідчому управлінні Нацполіції розслідується кримінальне провадження, розпочате за фактом ймовірного незаконного переправлення Саакашвілі через державний кордон України. В рамках цього провадження встановлюються особи, котрі організували та допомагали політику незаконно перетнути кордон.

Щодо самого Саакашвілі, то його чекатиме адміністративна відповідальність, якщо він повернеться в Україну".

Деталі: Наразі, як уточнили УП джерела, підозри в цій справі ще не оголошувалися.

Що передувало: Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів УП про результати внутрішньої перевірки щодо можливого незаконного перетину кордону громадянином України Міхеілом Саакашвілі: дисциплінарне покарання отримали кілька посадових осіб.

Демченко зазначив, що матеріали перевірки направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито карне провадження за цим фактом.

Нагадаємо: Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з’явилася інформація, що експрезидент Грузії незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері  на поромі,, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.

У Грузії, крім кількох кримінальних справ, Саакашвілі судять і за незаконний перетин кордону. 10 грудня стало відомо, що грузинські прокурори висунули підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Георгію Лорткіпанідзе.

Українська правда
Теми: Саакашвілікордон


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