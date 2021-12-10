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При возвращении в Украину Саакашвили грозит наказание – источники

Пятница, 10 декабря 2021, 13:50
При возвращении в Украину Саакашвили грозит наказание – источники
Михеил Саакашвили. фото AFP via Getty Images

Украинские правоохранители еще устанавливают, кто помог экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили нелегально пересечь украинскую границу; при возвращении в Украину политика должны привлечь к административной ответственности.

Источник: собеседники УП в полиции

Прямая речь: "В Главном следственном управлении Нацполиции расследуется уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины. В рамках этого производства устанавливаются лица, организовавшие и помогавшие политику незаконно пересечь границу.

Что касается самого Саакашвили, то его ждет административная ответственность, если он вернется в Украину".

Детали: На данный момент, как уточнили УП источники, подозрения в этом деле еще не объявлялись.

Что предшествовало: Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал УП о результатах внутренней проверки относительно возможного незаконного пересечения границы гражданином Украины Михеилом Саакашвили: дисциплинарное наказание получили несколько должностных лиц.

Демченко отметил, что материалы проверки направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту.

Напомним: Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

В Грузии, кроме нескольких уголовных дел, Саакашвили судят и за незаконное пересечение границы. 10 декабря стало известно, что грузинские прокуроры выдвинули подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Георгию Лорткипанидзе.

Украинская правда

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Темы: Саакашвилиграница
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