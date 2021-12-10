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У справі Саакашвілі висунули підозру ексначальнику поліції Одещини

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:35
У справі Саакашвілі висунули підозру ексначальнику поліції Одещини
Георгій Лорткіпанідзе. Фото з видаленої facebook-сторінки Гиорги Лорткипанидзе

У справі Саакашвілі про незаконний перетин кордону грузинські прокурори висунули підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Георгію Лорткіпанідзе.

Джерело: грузинське видання News Georgia з посиланням на коментар прокурора Лерона Вепхвадзе

Пряма мова: "Прокуратура Грузії за допомогу громадянинові України Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії почала кримінальне переслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе".

Деталі: Про підозру колишньому поліцейському повідомили заочно. За цією статтею йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

За версією слідства, саме Лорткіпанідзе розробив маршрут повернення Саакашвілі до Грузії. Прокурори твердять, що Лорткіпанідзе у квітні зустрівся з  з іншим спільником Елґуджою Цомая й домовився, що він перевезе Саакашвілі на власній автівці з причепом.

Далі в середині вересня Лорткіпанідзе, за даними прокурорів, попросив Цомая приїхати до України на своїй вантажній автівці. 26 вересня Саакашвілі привезли на автівці Лорткіпанідзе до Чорноморська, де він заховався у вентиляційному каналі вантажівки Цомая. Далі автівка з Цомая й Саакашвілі в сховку рушила на поромі Vilnius до Грузії.

29 вересня автівку в порту Поті впустили до Грузії.

Наразі Лорткіпанідзе мешкає в Україні. 

Довідково: Георгій Лорткіпанідзе був призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області 9 червня 2015 року. Тодішній президент України Петро Порошенко надав колишньому грузинському посадовцю українське громадянство.

Він подав у відставку 7 листопада 2016 року тоді, як у відставку подав тодішній губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.

Передісторія: 

  • Ще в травні 2016 року грузинський суд обрав Лорткіпанідзе запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колишній міністр є обвинуваченим у справі про розгін демонстрації в Тбілісі 2011 року.
  • Саакашвілі прибув до Грузії потайки 28 вересня, заховавшись у вентиляційному каналі вантажівки. Його затримали 1 жовтня після того, як він публічно оголосив про своє перебування в країні.
  • Наступного дня на експрезидента завели нову кримінальну справу про незаконний перетин кордону, після чого він оголосив голодування.
  • Влада Грузії запевнила, що Саакашвілі проведе у в’язниці Грузії щонайменше 6 років. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ніколи не помилує Саакашвілі.
  • Розгляд справи про незаконний перетин кордону в суді почався 9 грудня. Затриманий Саакашвілі також присутній на засіданнях.

Українська правда

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Теми: ГрузіяСаакашвіліОдеська областьполіціяпрокуратура
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