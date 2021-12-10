У справі Саакашвілі висунули підозру ексначальнику поліції Одещини

У справі Саакашвілі про незаконний перетин кордону грузинські прокурори висунули підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Георгію Лорткіпанідзе.

Джерело: грузинське видання News Georgia з посиланням на коментар прокурора Лерона Вепхвадзе

Пряма мова: "Прокуратура Грузії за допомогу громадянинові України Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії почала кримінальне переслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе".

Деталі: Про підозру колишньому поліцейському повідомили заочно. За цією статтею йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

За версією слідства, саме Лорткіпанідзе розробив маршрут повернення Саакашвілі до Грузії. Прокурори твердять, що Лорткіпанідзе у квітні зустрівся з з іншим спільником Елґуджою Цомая й домовився, що він перевезе Саакашвілі на власній автівці з причепом.

Далі в середині вересня Лорткіпанідзе, за даними прокурорів, попросив Цомая приїхати до України на своїй вантажній автівці. 26 вересня Саакашвілі привезли на автівці Лорткіпанідзе до Чорноморська, де він заховався у вентиляційному каналі вантажівки Цомая. Далі автівка з Цомая й Саакашвілі в сховку рушила на поромі Vilnius до Грузії.

29 вересня автівку в порту Поті впустили до Грузії.

Наразі Лорткіпанідзе мешкає в Україні.

Довідково: Георгій Лорткіпанідзе був призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області 9 червня 2015 року. Тодішній президент України Петро Порошенко надав колишньому грузинському посадовцю українське громадянство.

Він подав у відставку 7 листопада 2016 року тоді, як у відставку подав тодішній губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.

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