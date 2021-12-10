У справі Саакашвілі висунули підозру ексначальнику поліції Одещини
У справі Саакашвілі про незаконний перетин кордону грузинські прокурори висунули підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Георгію Лорткіпанідзе.
Джерело: грузинське видання News Georgia з посиланням на коментар прокурора Лерона Вепхвадзе
Пряма мова: "Прокуратура Грузії за допомогу громадянинові України Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії почала кримінальне переслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе".
Деталі: Про підозру колишньому поліцейському повідомили заочно. За цією статтею йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
За версією слідства, саме Лорткіпанідзе розробив маршрут повернення Саакашвілі до Грузії. Прокурори твердять, що Лорткіпанідзе у квітні зустрівся з з іншим спільником Елґуджою Цомая й домовився, що він перевезе Саакашвілі на власній автівці з причепом.
Далі в середині вересня Лорткіпанідзе, за даними прокурорів, попросив Цомая приїхати до України на своїй вантажній автівці. 26 вересня Саакашвілі привезли на автівці Лорткіпанідзе до Чорноморська, де він заховався у вентиляційному каналі вантажівки Цомая. Далі автівка з Цомая й Саакашвілі в сховку рушила на поромі Vilnius до Грузії.
29 вересня автівку в порту Поті впустили до Грузії.
Наразі Лорткіпанідзе мешкає в Україні.
Довідково: Георгій Лорткіпанідзе був призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області 9 червня 2015 року. Тодішній президент України Петро Порошенко надав колишньому грузинському посадовцю українське громадянство.
Він подав у відставку 7 листопада 2016 року тоді, як у відставку подав тодішній губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.
Передісторія:
- Ще в травні 2016 року грузинський суд обрав Лорткіпанідзе запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колишній міністр є обвинуваченим у справі про розгін демонстрації в Тбілісі 2011 року.
- Саакашвілі прибув до Грузії потайки 28 вересня, заховавшись у вентиляційному каналі вантажівки. Його затримали 1 жовтня після того, як він публічно оголосив про своє перебування в країні.
- Наступного дня на експрезидента завели нову кримінальну справу про незаконний перетин кордону, після чого він оголосив голодування.
- Влада Грузії запевнила, що Саакашвілі проведе у в’язниці Грузії щонайменше 6 років. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ніколи не помилує Саакашвілі.
- Розгляд справи про незаконний перетин кордону в суді почався 9 грудня. Затриманий Саакашвілі також присутній на засіданнях.