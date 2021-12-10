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Російські бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:17
Російські бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські війська від початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: Окупанти обстріляли Піщане на Луганщині з мінометів калібру 82 мм.

Російські незаконні формування вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в напрямку Новотошківського та Попасної.

Біля Майорська бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Що було раніше: У четвер 9 грудня російські окупанти поранили двох українських військових в зоні проведення ООС.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійнаДонбас
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