Российские боевики четырежды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Российские войска с начала суток четырежды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение"".

Детали: Оккупанты обстреляли Песчаное в Луганской области из минометов калибра 82 мм.

Российские незаконные формирования вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия в направлении Новотошковского и Попасной.

Поблизости Майорска боевики применяли станковые противотанковые гранатометы.

Что было раньше: В четверг 9 декабря российские оккупанты ранили двух украинских военнослужащих в зоне проведения ООС.