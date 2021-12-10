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Завдяки камерам на дорогах кількість небезпечних ДТП знизилася – МВС

П'ятниця, 10 грудня 2021, 17:44
Ілюстративне фото патрульної поліції

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін наполягає, що в тих місцях на автодорогах, де встановили камери, кількість ДТП із загиблими чи травмованими зменшилася на 65%.

Джерело: facebook-сторінка Єніна

Пряма мова: "Читаю новини і бачу сенсаційні заголовки: "Камери автофіксації порушень ПДР не вплинули на кількість аварій". Одразу спохватився, невже… Невже ми так сильно помилилися із нашою стратегією. 

Дав доручення надати вичерпні дані по кожній камері в Києві та області. Почав порівнювати дані. І от, за рік роботи таких систем, кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%! І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю. 

Закрив новину і пішов працювати далі".

Деталі: Міністр також нагадав, що подібну стратегію з камерами автофіксації порушень впроваджують у Сінгапурі, Польщі, Новій Зеландії, Канаді, Англії, США та ще кількох країнах світу.

Передісторія: 

  • З початку листопада запустили 18 комплексів фото- та відеофіксації порушень ПДР на різних дорогах України.
  • Наприкінці листопада запустили ще десять камер в різних областях.
  • У 2020 році 20 камер, встановлених в Києві та передмісті, в перші 5 днів роботи зафіксували понад 200 тисяч порушень ПДР.

Українська правда
Теми: дорогиавтополіціяДТП


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