Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Завдяки камерам на дорогах кількість небезпечних ДТП знизилася – МВС

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:44
Завдяки камерам на дорогах кількість небезпечних ДТП знизилася – МВС
Ілюстративне фото патрульної поліції

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін наполягає, що в тих місцях на автодорогах, де встановили камери, кількість ДТП із загиблими чи травмованими зменшилася на 65%.

Джерело: facebook-сторінка Єніна

Пряма мова: "Читаю новини і бачу сенсаційні заголовки: "Камери автофіксації порушень ПДР не вплинули на кількість аварій". Одразу спохватився, невже… Невже ми так сильно помилилися із нашою стратегією. 

Дав доручення надати вичерпні дані по кожній камері в Києві та області. Почав порівнювати дані. І от, за рік роботи таких систем, кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%! І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю. 

Закрив новину і пішов працювати далі".

Деталі: Міністр також нагадав, що подібну стратегію з камерами автофіксації порушень впроваджують у Сінгапурі, Польщі, Новій Зеландії, Канаді, Англії, США та ще кількох країнах світу.

Передісторія: 

  • З початку листопада запустили 18 комплексів фото- та відеофіксації порушень ПДР на різних дорогах України.
  • Наприкінці листопада запустили ще десять камер в різних областях.
  • У 2020 році 20 камер, встановлених в Києві та передмісті, в перші 5 днів роботи зафіксували понад 200 тисяч порушень ПДР.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогиавтополіціяДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: