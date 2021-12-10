Завдяки камерам на дорогах кількість небезпечних ДТП знизилася – МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін наполягає, що в тих місцях на автодорогах, де встановили камери, кількість ДТП із загиблими чи травмованими зменшилася на 65%.

Джерело: facebook-сторінка Єніна

Пряма мова: "Читаю новини і бачу сенсаційні заголовки: "Камери автофіксації порушень ПДР не вплинули на кількість аварій". Одразу спохватився, невже… Невже ми так сильно помилилися із нашою стратегією.

Дав доручення надати вичерпні дані по кожній камері в Києві та області. Почав порівнювати дані. І от, за рік роботи таких систем, кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%! І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю.

Закрив новину і пішов працювати далі".

Деталі: Міністр також нагадав, що подібну стратегію з камерами автофіксації порушень впроваджують у Сінгапурі, Польщі, Новій Зеландії, Канаді, Англії, США та ще кількох країнах світу.

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