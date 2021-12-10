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Благодаря камерам на дорогах количество опасных ДТП снизилось – МВД

Пятница, 10 декабря 2021, 17:44
Иллюстративное фото патрульной полиции

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин настаивает, что в тех местах на автодорогах, где установили камеры, количество ДТП с погибшими или травмированными уменьшилось на 65%.

Источник: facebook-страница Енина

Прямая речь: "Читаю новости и вижу сенсационные заголовки: "Камеры автофиксации нарушений ПДД не повлияли на количество аварий". Сразу спохватился, неужели… Неужели мы так сильно ошиблись с нашей стратегией?

Дал поручение предоставить исчерпывающие данные по каждой камере в Киеве и области. Начал сравнивать данные. И вот, за год работы таких систем количество ДТП с погибшими и/или травмированными снизилось на 65%! И понижение происходит именно там, где установлены приборы контроля.

Закрыл новость и пошел дальше".

Детали: Министр также напомнил, что подобная стратегия с камерами автофиксации нарушений внедряется в Сингапуре, Польше, Новой Зеландии, Канаде, Англии, США и еще нескольких странах мира.

Предыстория:

  • В начале ноября запустили 18 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на разных дорогах Украины.
  • В конце ноября запустили еще десять камер в разных областях.
  • В 2020 году 20 камер, установленных в Киеве и пригороде, в первые 5 дней работы зафиксировали более 200 тысяч нарушений ПДД.

Украинская правда
Темы: дорогиавтополицияДТП
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