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Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:38
Зеленський про переворот: Окремі люди отримали певні сигнали

Президент Володимир Зеленський втішений, що "дестабілізуючі" акції не знаходять підтримки в українському суспільстві.  

Джерело: Зеленський в інтерв’ю "1+1"

Деталі: Спочатку Зеленський сказав, що не готовий говорити щодо перевороту, про який він заявив на пресмарафоні. Проте потім розповів, що в українському суспільстві немає запиту на подібне.

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що у людей глобально плани не змінилися. Я думаю деякі люди отримали комунікацію з боку і наших стратегічних партнерів. Окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, що трішечки змінили свої плани…

Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дистибілізаційні кроки деяких угруповань. І дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх.

Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно".

Передісторія:

  • 26 листопада Зеленський під час пресмарафона заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.     
  • 1 грудня на Майдані Незалежності пройшла політична акція, приурочена до роковин Революції гідності 1 грудня 2013 року. Поліцейські перекрили урядовий квартал через цю акцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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