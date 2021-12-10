Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали
Президент Володимир Зеленський втішений, що "дестабілізуючі" акції не знаходять підтримки в українському суспільстві.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю "1+1"
Деталі: Спочатку Зеленський сказав, що не готовий говорити щодо перевороту, про який він заявив на пресмарафоні. Проте потім розповів, що в українському суспільстві немає запиту на подібне.
Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що у людей глобально плани не змінилися. Я думаю деякі люди отримали комунікацію з боку і наших стратегічних партнерів. Окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, що трішечки змінили свої плани…
Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дистибілізаційні кроки деяких угруповань. І дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх.
Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно".
Передісторія:
- 26 листопада Зеленський під час пресмарафона заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.
- 1 грудня на Майдані Незалежності пройшла політична акція, приурочена до роковин Революції гідності 1 грудня 2013 року. Поліцейські перекрили урядовий квартал через цю акцію.