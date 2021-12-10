Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали

Президент Володимир Зеленський втішений, що "дестабілізуючі" акції не знаходять підтримки в українському суспільстві.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю "1+1"

Деталі: Спочатку Зеленський сказав, що не готовий говорити щодо перевороту, про який він заявив на пресмарафоні. Проте потім розповів, що в українському суспільстві немає запиту на подібне.

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що у людей глобально плани не змінилися. Я думаю деякі люди отримали комунікацію з боку і наших стратегічних партнерів. Окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, що трішечки змінили свої плани…

Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дистибілізаційні кроки деяких угруповань. І дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх.

Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно".

Передісторія: