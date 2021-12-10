Зеленский о "перевороте": Отдельные люди получили определенные сигналы
Президент Владимир Зеленский доволен, что "дестабилизирующие" акции не находят поддержки в украинском обществе.
Источник: Зеленский в интервью "1+1"
Детали: Сначала Зеленский сказал, что не готов говорить о перевороте, о котором он заявил на прессмарафоне. Однако потом рассказал, что в украинском обществе нет запроса на подобное.
Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что у людей глобальные планы не изменились. Я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров. Некоторые имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, что немного изменили свои планы…
Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дистибилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их.
Но мы следим за ситуацией очень тщательно".
Предыстория:
- 26 ноября Зеленский во время прессмарафона заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.
- 1 декабря на Майдане Незалежности прошла политическая акция, приуроченная к годовщине Революции достоинства 1 декабря 2013 года. Полицейские перекрывали правительственный квартал из-за этой акции.