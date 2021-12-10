Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский о "перевороте": Отдельные люди получили определенные сигналы

Пятница, 10 декабря 2021, 20:38

Президент Владимир Зеленский доволен, что "дестабилизирующие" акции не находят поддержки в украинском обществе.

Источник: Зеленский в интервью "1+1"

Детали: Сначала Зеленский сказал, что не готов говорить о перевороте, о котором он заявил на прессмарафоне. Однако потом рассказал, что в украинском обществе нет запроса на подобное.

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что у людей глобальные планы не изменились. Я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров. Некоторые имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, что немного изменили свои планы…

Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дистибилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их.

Но мы следим за ситуацией очень тщательно".

Предыстория:

  • 26 ноября Зеленский во время прессмарафона заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.
  • 1 декабря на Майдане Незалежности прошла политическая акция, приуроченная к годовщине Революции достоинства 1 декабря 2013 года. Полицейские перекрывали правительственный квартал из-за этой акции.

Темы: Зеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил сотрудника СБУ главой Закарпатской ОГА
Россия заверила США, что не будет продолжать эскалацию – Зеленский
"Украина – лидер демократических преобразований в регионе": Зеленский выступил на саммите
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...