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Большинство случаев "омикрона" в США обнаружили у полностью вакцинированных лиц

Суббота, 11 декабря 2021, 03:44
Большинство случаев омикрона в США обнаружили у полностью вакцинированных лиц
фото: Getty Images

Большинство из 43 случаев варианта Omicron, обнаруженных в США, диагностировали у полностью вакцинированных лиц, а треть из них получила бустерную дозу.

Источник: Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC), Reuters

Детали: CDC сообщает, что 34 человека из 43 с подтвержденным вариантом Omicron были полностью вакцинированы.

Кроме того, 14 из них получили бустерную дозу вакцины, хотя в пяти случаях заражение произошло менее чем через 14 дней после дополнительной прививки, то есть до того, как сработала полная защита.

В США вариант коронавируса Omicron был обнаружен во время тестирования в 22 штатах после первых диагностирований в конце ноября в Южной Африке и Гонконге.

Напомним: США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.

Раньше сообщалось, что вариант коронавируса Omicron распространился примерно в трети штатов США, но штамм Delta преобладает в количестве случаев заражения COVID-19.

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Темы: СШАОмикронкоронавирус
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