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США медлит с предоставлением Украине военной помощи – NBC

Суббота, 11 декабря 2021, 09:04
Украинские военные, фото Getty Images

Американское издание со ссылкой на собеседников во властных кругах сообщило, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Киев масштабным пакетом военной помощи, однако администрация Байдена затягивает передачу уже согласованной помощи на 200 млн долларов.

Источник: NBC News

Детали: Украина в последние месяцы получила от США ряд военных грузов, в частности, 9 декабря – 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

В то же время, по данным NBC News, администрация Джо Байдена "придержала" значительную часть вооружения на 200 млн долларов, предназначенного Украине, чтобы попытаться повлиять на президента РФ Владимира Путина дипломатическим путем.

По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, администрация президента США подготовила пакет военной помощи Украине в размере 200 млн долларов за последние недели, но медлила с оказанием помощи, несмотря на призывы Киева.

При этом осведомленный собеседник американского издания сообщил, что существует другой, "намного больший" вариант дальнейшей помощи Украине, в случае вторжения России.

Задержка администрацией меньшей партии вооружения и военной техники была обусловлена ​​тем, что Вашингтон рассчитывал на эффективность дипломатических усилий.

Меньший пакет (на 200 млн долларов) "лежал на столе президента (Байдена) примерно три-четыре недели", - сообщил один из источников. Ожидалось, что он будет утвержден и обнародован на прошлой неделе, но вместо этого Белый дом решил отложить вопрос.

Украина дополнительно попросила у США системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше "Джавелинов", радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медицинское оборудование.

После того, как месяц назад Киев направил Вашингтону срочный запрос о военной помощи и получил положительный ответ, украинские власти были озадачены, почему пакет помощи не был реализован, как ожидалось.

Белый дом не ответил на запрос NBC News о комментарии. Спикер президента Украины Владимира Зеленского от комментариев также отказался.

Напомним:

Украина не видит, чтобы следствием переговоров президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным стало немедленное снижение напряженности на границе.

Знать больше: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ

Темы: СШАоружиеУкраинаБайден
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