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Глава МВД отреагировал на поведение своего заместителя Гогилашвили

Суббота, 11 декабря 2021, 11:59
Глава МВД отреагировал на поведение своего заместителя Гогилашвили
Денис Монастырский, фото из его Facebook

Из-за скандала, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область, проведут "дисциплинарное производство", во время которого будут устанавливаться все обстоятельства инцидента.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook

Детали: Глава МВД отметил, что подписал представление правительству, которым предлагает отстранить Гогилашвили от занимаемой должности.

Прямая речь Монастырского: Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы.

На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабинет министров Украины.

Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения".

Предыстория: Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Чиновник возмутился, что его не узнали, и угрожал силовикам.

Темы: МВДМонастырский
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