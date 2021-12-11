Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шахтар" знову пропускає гол першим, але вириває перемогу в "Олександрії"

Субота, 11 грудня 2021, 15:59
фото з соцмереж "гірників"

Донецький "Шахтар" у матчі 18 туру здолав на виїзді "Олександрію" з рахунком 2:1.

Джерело: трансляція поєдинку в суботу 11 грудня в Олександрії

Деталі: Як і в матчі 17 туру з ФК "Львів" "гірники" знову пропустили м'яча першими, але зуміли вирвати перемогу. У перші 45-ть хвилин обидві команди видали спокійний футбол майже без моментів біля обох воріт. Було по пару ударів у площину воріт, але небезпечними їх не назвеш. Основні події на полі розвернулися у середині другого тайму.

На 60-й хвилині після виконання стандарту Олександр Мельник пробиває Анатолія Трубіна. Втім боковий рефері фіксує положення поза грою і м'яч не зарахований. За три хвилини олександрійці забивають "чистий" гол. Після передачу з флангу Вадим Кожушко ударом головою кладе м'яча у кут воріт - 1:0.

"Гірники" доволі швидко відігралися. На 70-й хвилині Манор Соломон з метрів 15-ти класно пробив у дев'ятку воріт "Олександрії" - 1:1. На 73-й хвилині ще один момент у "Шахтаря", і воротар господарів не дав себе переграти Фернандо.

На 77-й хвилині "Шахтар" виходить вперед. Жуніор Мораєс скористався обрізкою від Андрія Цурікова і пробив повз голкіпера "Олександрії" - 2:1. Олександрійці не здалися і продовжували атакувати, але "Шахтар" вже не робив помилок в обороні.

Після 18 туру "Шахтар" з 47-ма очками продовжує лідирувати в турнірній таблиці і може піти на зимову перерву лідером. Київське "Динамо" свій матч 18 туру проведе у неділю 13 грудня із "Зорею" і в разі позитивного результату може обійти "Шахтар" у турнірній таблиці.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада заборонила паління електронних сигарет у громадських місцях

Сенат США зареєстрував проєкт про військову допомогу Україні і санкції проти "Північного потоку - 2"

"Північний потік -2" не запустять у першій половині 2022 року – німецький регулятор

таблицяУ рейтингу партій серед киян "Слуга народу" лише третя

У Путіна відреагували на свіжі докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі

фотоКримськотатарський орнамент Орьнек внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Усі новини...
футбол
Помер Суперфан київського "Динамо"
Зеленський нагородив високим орденом президента УЄФА
Зеленський розповів президенту УЄФА, що Україна хоче прийняти матч Суперкубка
Останні новини
17:19
Рада підтримала податкові пільги індустріальним паркам за основу
17:15
"Топ БараБуки": оголосили найкращі родинні книги 2021 року
17:11
Кулеба: ми запитали у Столтенберга рік, коли Україна стане членом НАТО
16:56
фотоВ Києві замість "іржавих богданів" запустять 29 старих, але "добротних" автобусів з Німеччини
16:51
В Україні судитимуть співробітника ФСБ за захоплення управління прикордонників
16:51
Рада заборонила паління електронних сигарет у громадських місцях
16:51
YouTube видалив новий кремлівський канал у день його запуску
16:22
Росіяни вчаться знищувати кораблі у Чорному морі
15:46
3 українські університети увійшли в 100 найкращих за міжнародним рейтингом-2022
15:43
Сенат США зареєстрував проєкт про військову допомогу Україні і санкції проти "Північного потоку - 2"
Усі новини...