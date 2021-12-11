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"Шахтар" знову пропускає гол першим, але вириває перемогу в "Олександрії"

Субота, 11 грудня 2021, 14:59
Шахтар знову пропускає гол першим, але вириває перемогу в Олександрії
фото з соцмереж "гірників"

Донецький "Шахтар" у матчі 18 туру здолав на виїзді "Олександрію" з рахунком 2:1.

Джерело: трансляція поєдинку в суботу 11 грудня в Олександрії

Деталі: Як і в матчі 17 туру з ФК "Львів" "гірники" знову пропустили м'яча першими, але зуміли вирвати перемогу. У перші 45-ть хвилин обидві команди видали спокійний футбол майже без моментів біля обох воріт. Було по пару ударів у площину воріт, але небезпечними їх не назвеш. Основні події на полі розвернулися у середині другого тайму.

На 60-й хвилині після виконання стандарту Олександр Мельник пробиває Анатолія Трубіна. Втім боковий рефері фіксує положення поза грою і м'яч не зарахований. За три хвилини олександрійці забивають "чистий" гол. Після передачу з флангу Вадим Кожушко ударом головою кладе м'яча у кут воріт - 1:0.

"Гірники" доволі швидко відігралися. На 70-й хвилині Манор Соломон з метрів 15-ти класно пробив у дев'ятку воріт "Олександрії" - 1:1. На 73-й хвилині ще один момент у "Шахтаря", і воротар господарів не дав себе переграти Фернандо.

На 77-й хвилині "Шахтар" виходить вперед. Жуніор Мораєс скористався обрізкою від Андрія Цурікова і пробив повз голкіпера "Олександрії" - 2:1. Олександрійці не здалися і продовжували атакувати, але "Шахтар" вже не робив помилок в обороні.

Після 18 туру "Шахтар" з 47-ма очками продовжує лідирувати в турнірній таблиці і може піти на зимову перерву лідером. Київське "Динамо" свій матч 18 туру проведе у неділю 13 грудня із "Зорею" і в разі позитивного результату може обійти "Шахтар" у турнірній таблиці.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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