"Шахтер" снова пропускает гол первым, но вырывает победу у "Александрии"

Донецкий "Шахтер" в матче 18 тура одолел на выезде "Александрию" со счетом 2:1.

Источник: трансляция поединка в субботу 11 декабря в Александрии

Детали: Как и в матче 17 тура с ФК "Львов" "горняки" снова пропустили мяч первыми, но сумели вырвать победу. В первые 45 минут обе команды выдали спокойный футбол почти без моментов у обеих ворот. Было по пару ударов в створ ворот, но опасными их не назовешь. Основные события на поле развернулись в середине второго тайма.

На 60-й минуте после выполнения стандарта Александр Мельник пробивает Анатолия Трубина. Впрочем, боковой рефери фиксирует положение вне игры и мяч не засчитан. Через три минуты александрийцы забивают "чистый" гол. После передачи с фланга Вадим Кожушко ударом головой кладет мяч в угол ворот - 1:0.

"Горняки" довольно быстро отыгрались. На 70-й минуте Манор Соломон с метров 15 классно пробил в девятку ворот "Александрии" - 1:1. На 73-й минуте еще один момент у "Шахтера", и вратарь хозяев не дал себя обыграть Фернандо.

На 77-й минуте "Шахтер" выходит вперед. Жуниор Мораес воспользовался обрезкой от Андрея Цурикова и пробил мимо голкипера "Александрии" - 2:1. Александрийцы не сдались и продолжали атаковать, но "Шахтер" уже не совершал ошибок в обороне.

После 18 тура "Шахтер" с 47 очками продолжает лидировать в турнирной таблице и может уйти на зимний перерыв лидером. Киевское "Динамо" свой матч 18 тура проведет в воскресенье 13 декабря с "Зарей" и в случае положительного результата может обойти "Шахтер" в турнирной таблице.