Гогілашвілі вибачився за "емоційність"

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" на блокпості на Донеччині.

Джерело: Гогілашвілі у Facebook

Дослівно: "Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.

Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".

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