Гогілашвілі вибачився за "емоційність"
Субота, 11 грудня 2021, 15:32
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" на блокпості на Донеччині.
Джерело: Гогілашвілі у Facebook
Дослівно: "Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.
Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".
Передісторія:
- Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо цього випадку та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.
Українська правда