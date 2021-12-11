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Гогілашвілі вибачився за "емоційність"

Субота, 11 грудня 2021, 16:32
фото МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" на блокпості на Донеччині.

Джерело: Гогілашвілі у Facebook

Дослівно: "Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.

Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".

Передісторія:

  • Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо цього випадку та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.

Українська правда
Теми: МВС


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