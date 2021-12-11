Гогилашвили извинился за "эмоциональность"

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

Источник: Гогилашвили в Facebook

Дословно: "По поводу инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность.

Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению".

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