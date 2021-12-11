Гогилашвили извинился за "эмоциональность"
Суббота, 11 декабря 2021, 15:32
Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.
Источник: Гогилашвили в Facebook
Дословно: "По поводу инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность.
Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению".
Предыстория:
- Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Чиновник возмутился, что его не узнали, и угрожал силовикам.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по этому поводу и предлагает правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.
Украинская правда