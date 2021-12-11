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Гогилашвили извинился за "эмоциональность"

Суббота, 11 декабря 2021, 16:32
фото МВД

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

Источник: Гогилашвили в Facebook

Дословно: "По поводу инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность.

Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению".

Предыстория:

  • Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Чиновник возмутился, что его не узнали, и угрожал силовикам.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по этому поводу и предлагает правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.

Украинская правда
Темы: МВД
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