ООС: окупанти поранили українського бійця
Внаслідок ворожих обстрілів у суботу поранено військовослужбовця Об’єднаних сил.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".
Деталі: Загалом з початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.
В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.