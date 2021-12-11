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ООС: окупанти поранили українського бійця

Субота, 11 грудня 2021, 18:00
фото штабу ООС

Внаслідок ворожих обстрілів у суботу поранено військовослужбовця Об’єднаних сил.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Загалом з початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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