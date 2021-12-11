ООС: оккупанты ранили украинского бойца

В результате вражеских обстрелов в субботу ранен военнослужащий Объединенных сил.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: Всего с начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь.