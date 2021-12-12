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Байден попередив Путіна про "жахливу ціну" у разі вторгнення в Україну

Неділя, 12 грудня 2021, 05:59
MANDEL NGAN,MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що Росія заплатить "жахливу ціну" з погляду свого іміджу, якщо вторгнеться в Україну.

Джерело: Байден, якого цитує FT та Reuters

Деталі: Крім того, Байден попередив Путіна про руйнівні економічні  наслідки.

Пряма мова: "Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну ... що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними".

Що передувало: Байден провів двогодинну бесіду з Путіним, після того, як  розвідка США попередила про те, що Путін готується атакувати Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових.

Знати більше: Переговори Байдена і Путіна. Пояснюємо, що відбувалося на "російсько-американському саміті"

Теми: БайденПутінСШАРосія


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