Байден попередив Путіна про "жахливу ціну" у разі вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що Росія заплатить "жахливу ціну" з погляду свого іміджу, якщо вторгнеться в Україну.

Джерело: Байден, якого цитує FT та Reuters

Деталі: Крім того, Байден попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки.

Пряма мова: "Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну ... що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними".

Що передувало: Байден провів двогодинну бесіду з Путіним, після того, як розвідка США попередила про те, що Путін готується атакувати Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових.

Знати більше: Переговори Байдена і Путіна. Пояснюємо, що відбувалося на "російсько-американському саміті"