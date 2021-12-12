Байден предупредил Путина об "ужасной цене" в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Россия заплатит "ужасную цену" с точки зрения своего имиджа, если вторгнется в Украину.

Источник: Байден, которого цитирует FT и Reuters

Детали: Кроме того, Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях.

Прямая речь: "Я совершенно ясно дал понять президенту Путину... что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".

Что предшествовало: Байден провел двухчасовую беседу с Путиным, после того как разведка США предупредила о том, что Путин готовится атаковать Украину в 2022 году при участии 175 тысяч военных.

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