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Байден предупредил Путина об "ужасной цене" в случае вторжения в Украину

Воскресенье, 12 декабря 2021, 04:59
Байден предупредил Путина об ужасной цене в случае вторжения в Украину
MANDEL NGAN,MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Россия заплатит "ужасную цену" с точки зрения своего имиджа, если вторгнется в Украину.

Источник: Байден, которого цитирует FT и Reuters

Детали: Кроме того, Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях.

Прямая речь: "Я совершенно ясно дал понять президенту Путину... что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".

Что предшествовало: Байден провел двухчасовую беседу с Путиным, после того как разведка США предупредила о том, что Путин готовится атаковать Украину в 2022 году при участии 175 тысяч военных.

Знать больше: Переговоры Байдена и Путина. Объясняем, что происходило на "российско-американском саммите"

Темы: БайденПутинСШАРосcия
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