У "червоній" зоні карантину досі перебувають 10 областей

Станом на ранок 12 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину знаходяться Київ та 12 областей, у помаранчевій зоні – дві області, а у червоній – 10.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Так, "помаранчевими" є Донеччина та Закарпаття.

До жовтої зони входять Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області, а також Київ.

Червона зона включає Вінницьку, Волинську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області.

Таблиця МОЗ

Нагадаємо: У суботу, 11 грудня, в карїні виявили ще 5 275 випадків коронавірусу, 238 заражених померли. Водночас одужали 11,6 тис. людей.