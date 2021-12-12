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У "червоній" зоні карантину досі перебувають 10 областей

Неділя, 12 грудня 2021, 09:44
У червоній зоні карантину досі перебувають 10 областей
Фото pixabay

Станом на ранок 12 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину знаходяться Київ та 12 областей, у помаранчевій зоні – дві області, а у червоній – 10.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Так, "помаранчевими" є Донеччина та Закарпаття.

До жовтої зони входять Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області, а також Київ.

Червона зона включає Вінницьку, Волинську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області.

 
Таблиця МОЗ

Нагадаємо: У суботу, 11 грудня, в карїні виявили ще 5 275 випадків коронавірусу, 238 заражених померли. Водночас одужали 11,6 тис. людей.

Українська правда

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Теми: епідзоникоронавірусCovid-2019карантин
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