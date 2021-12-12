Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "красной" зоне карантина до сих пор находятся 10 областей

Воскресенье, 12 декабря 2021, 10:44
Фото pixabay

По состоянию на 12 декабря в желтой зоне адаптивного карантина находятся Киев и 12 областей, в оранжевой зоне – две области, а в красной – 10.

Источник: данные Минздрава

Детали: Так, "оранжевыми" являются Донетчина и Закарпатье.

В желтую зону входят Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области, а также Киев.

Красная зона включает в себя Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области.

 
Таблица Минздрава

Напомним:

11 декабря в стране выявили еще 5 275 случаев коронавируса, 238 зараженных скончались. В то же время выздоровели 11,6 тыс. человек.

Темы: карантинкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Все новости...
карантин
Румыния ввела требование отрицательного ПЦР-теста для вакцинированных путешественников из Украины
"Карантинные" 8 тысяч: Кабмин выплатит недополученные деньги ошибшимся с реквизитами
В Украине стало больше "желтых" областей
Последние новости
11:28
В МИДе рассказали, как будут праздновать 30-летие дипломатии в Гуте
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
10:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
10:19
Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир
Все новости...