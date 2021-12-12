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В "красной" зоне карантина до сих пор находятся 10 областей

Воскресенье, 12 декабря 2021, 09:44
В красной зоне карантина до сих пор находятся 10 областей
Фото pixabay

По состоянию на 12 декабря в желтой зоне адаптивного карантина находятся Киев и 12 областей, в оранжевой зоне – две области, а в красной – 10.

Источник: данные Минздрава

Детали: Так, "оранжевыми" являются Донетчина и Закарпатье.

В желтую зону входят Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области, а также Киев.

Красная зона включает в себя Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области.

 
Таблица Минздрава

Напомним: 11 декабря в стране выявили еще 5 275 случаев коронавируса, 238 зараженных скончались. В то же время выздоровели 11,6 тыс. человек.

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Темы: эпидзоныкоронавирусCovid-2019карантин
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