У РФ заявили, що літак на шляху до Сочі "зустрівся" з невідомим об'єктом

Літак рейсу Єкатеринбург-Сочі змінив маршрут, нібито ухиляючись від зіткнення з невідомим повітряним об'єктом.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Слідчий комітет РФ

Дослівно СК Росії: "Сьогодні (12 грудня - УП) стало відомо, що літак однієї з російських авіакомпаній, що прямував з міста Єкатеринбурга до міста Сочі, вимушено змінив курс через невідоме повітряне судно. На борту лайнера знаходилося понад 160 людей".

Деталі: Зазначається, що голова Комітету Олександр Бастрикін доручив в.о. керівника Західного міжрегіонального слідчого управління РФ на транспорті "доповісти про обставини інциденту".

Про який саме об'єкт йдеться, невідомо. Інтерфакс пише про якесь "повітряне судно", проте ніяких доказів не наводить, окрім заяв російських чиновників.

Чому це важливо: Кремль практикує прикриття своїх загарбницьких дій ховаючись за спинами цивільних громадян, в чому сам Володимир Путін зізнався у березні 2014 року. А вже у липні 2014 року російські гібридні війська, що зайшли на Донбас, збили пасажирський літак рейсу МН17 і всіляко намагалися звинувати в цьому Україну.

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