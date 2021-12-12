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У РФ заявили, що літак на шляху до Сочі "зустрівся" з невідомим об'єктом

Неділя, 12 грудня 2021, 10:24
У РФ заявили, що літак на шляху до Сочі зустрівся з невідомим об'єктом
Літак, фото pixabay

Літак рейсу Єкатеринбург-Сочі змінив маршрут, нібито ухиляючись від зіткнення з невідомим повітряним об'єктом.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Слідчий комітет РФ

Дослівно СК Росії: "Сьогодні (12 грудня - УП) стало відомо, що літак однієї з російських авіакомпаній, що прямував з міста Єкатеринбурга до міста Сочі, вимушено змінив курс через невідоме повітряне судно. На борту лайнера знаходилося понад 160 людей".

Деталі: Зазначається, що голова Комітету Олександр Бастрикін доручив в.о. керівника Західного міжрегіонального слідчого управління РФ на транспорті "доповісти про обставини інциденту".

Про який саме об'єкт йдеться, невідомо. Інтерфакс пише про якесь "повітряне судно", проте ніяких доказів не наводить, окрім заяв російських чиновників.

Чому це важливо: Кремль практикує прикриття своїх загарбницьких дій ховаючись за спинами цивільних громадян, в чому сам Володимир Путін зізнався у березні 2014 року. А вже у липні 2014 року російські гібридні війська, що зайшли на Донбас, збили пасажирський літак рейсу МН17 і всіляко намагалися звинувати в цьому Україну.

Нагадаємо:

  • 3 грудня, за повідомленнями низки російських медіа, лайнер "Aерофлоту", який летів до Москви, ледве зміг уникнути зіткнення з військовим літаком США. Інцидент стався над Чорним морем поблизу окупованого Росією Криму.
  • Москва тоді заявляла, що американські літаки-розвідники нібито "хаотично перетинали встановлені траси цивільної авіації". При цьому розвідувальні літаки США дійсно літають над Чорним морем, наближаючись до окупованого Росією українського Криму, щоб відслідковувати переміщення озброєнь та військ країни-агресора.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаРосія
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