МЗС: результати розслідування щодо МН17 доводять причетність РФ

Результати спільного розслідування катастрофи МН17, озвучені в середу, безпосередньо вказують на причетність Росії до збиття літака.

Про це у коментарі "Українській правді" заявила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Важливо відзначити, що попередні результати розслідування, які були нині озвучені, підтверджують висновки технічного звіту, які нідерландська сторона оприлюднила минулого року. А саме: падіння літака було спричинено вибухом ракети, випущеної з "Бука", – зазначила вона.

"При цьому у ході кримінального розслідування було відкинуто всі інші можливі версії причин цієї трагедії і цим покладено край спробам Росії дискредитувати слідство", – наголосила вона.

В МЗС вважають найважливішим аспектом інформацію про маршрут, яким зброя потрапила з Росії територію України та була вивезена в зворотному напрямку, а саме – через територію, контрольовану бойовиками.

"Це ще раз вказує на безпосередню причетність держави-агресора до збиття літака", – зазначила Беца.

"Наразі слідчі органи продовжують роботу щодо пошуку механізму притягнення винних до відповідальності. Слідство ще триває", – додала вона.

За словами речниці МЗС, найбажанішим варіантом було б створення міжнародного трибуналу під егідою Ради безпеки ООН з метою притягнення до відповідальності винних.

Однак, як відомо, Росія проголосувавши проти, заблокувала створення такого трибуналу.

Беца запевнила, що українська сторона буде і надалі всебічно сприяти слідству.

Як відомо, у середу нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений туди.

Наразі міжнародне слідство підозрює у причетності до збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році 100 людей.

"Зараз є 100 підозрюваних, або тих, хто тим чи іншим чином можуть бути пов'язані зі збиттям або транспортуванням такого комплексу. Ми визначили їхні особистості. Ці люди або управляли "Буком", або організували його перекидання до місця запуску", – сказав один із доповідачів.

При цьому він наголосив, що офіційно підозрюваних наразі немає.

Валентина Романенко, УП