В РФ заявили, что самолет по пути в Сочи "встетился" с неопознанным объектом

Самолет рейса Екатеринбург-Сочи изменил маршрут, якобы уклоняясь от столкновения с неопознанным воздушным объектом.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет РФ

Дословно СК России: "Сегодня (12 декабря - УП) стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек".

Детали: Отмечается, что председатель комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления РФ на транспорте "доложить об обстоятельствах инцидента".

О каком именно объекте идет речь, неизвестно. Интерфакс пишет о каком-то "воздушном судне", однако никаких доказательств не приводит, кроме заявления российских чиновников.

Почему это важно: Кремль практикует прикрытие своих захватнических действий, прячась за спинами гражданских людей, в чем сам Владимир Путин признался в марте 2014 года. А уже в июле 2014 года российские гибридные войска сбили пассажирский самолет рейса МН17 и всячески пытались обвинить в этом Украину.

Напомним: