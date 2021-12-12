У Києві сотні нових заражень ковідом, 12 хворих померли

У столиці за минулу добу, 11 грудня, коронавірус дуагностували у 461 людини, 12 заражених померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 313 135), 258 жінок віком від 18 до 94 років, 175 чоловіків віком від 18 до 90 років, 17 дівчаток від 9 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (92), Оболонському (71) та в Дніпровському (68).

35 осіб було госпіталізовано з коронавірусом та 122 - з підозрою на на нього та пневмоніями, водночас одужали 3248 людей.

Хвороба за останню добу забрала життя 12 киян, загалом від початку епідемії в столиці від коронавірусу померли 7862 людини.

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