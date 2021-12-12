В Киеве сотни новых заражений ковидом, 12 больных скончались

В столице за минувшие сутки, 11 декабря коронавирус диагностировали у 461 человека, 12 зараженных скончались.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 313 135), 258 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 17 девочек от 9 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет".

Детали: Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Подольском (92), Оболонском (71) и Днепровском (68).

35 человек были госпитализированы с коронавирусом и 122 - с подозрением на него и пневмониями, в то же время выздоровели 3248 человек.

Болезнь за последние сутки унесла жизни 12 киевлян, всего с начала эпидемии в столице от коронавируса умерли 7862 человека.

Напомним: