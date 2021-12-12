ООС: 4 обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь
Неділя, 12 грудня 2021, 16:45
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Деталі: Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Українська правда