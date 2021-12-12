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ООС: 4 обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь

Неділя, 12 грудня 2021, 16:45

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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