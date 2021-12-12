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ООС: 4 обстрела, украинские военные открывали ответный огонь

Воскресенье, 12 декабря 2021, 17:45

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки в Луганской области противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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