ООС: 4 обстрела, украинские военные открывали ответный огонь
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки в Луганской области противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.