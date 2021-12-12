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Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні

Неділя, 12 грудня 2021, 21:55
ФОТО: ШТАБ ООС

У неділю в районі ООС український військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму, спричинену пластиковою міною, що заборонена міжнародними конвенціями.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Поранений – 49-річний лейтенант Збройних сил України. На даний час його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Дослівно: "Як з’ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями через спричинення значних страждань постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.

За даним випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, будуть надані міжнародним спостережним організаціям".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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