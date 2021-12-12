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Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

Воскресенье, 12 декабря 2021, 21:55
ФОТО: ШТАБ ООС

В воскресенье в районе ООС украинский военнослужащий получил минно-взрывную травму, вызванную пластиковой миной, запрещенной международными конвенциями.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Раненый – 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. В настоящее время его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Дословно: "Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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