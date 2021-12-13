Президент ПАР заразився Covid
Понеділок, 13 грудня 2021, 06:59
Президент Південної Африки Сіріл Рамафоса заразився коронавірусом.
Джерело: СNN з посиланням на заяву офісу президента
Деталі: Рамафоса почувався погано після того, як залишив Державну меморіальну службу на честь колишнього президента Фредеріка Віллема де Клерка в Кейптауні в неділю.
Повідомляється, що в Рамафоси легкі симптоми COVID-19. Він делегував усі обов'язки заступнику президента Девіду Мабузі з наступного тижня.
Рамафоса каже, що його інфікування є попередженням для всіх людей у країні. Зазначається, що вакцинація залишається найкращим захистом від тяжких захворювань та госпіталізації.
Нагадаємо:
- Південна Африка, де нещодавно виявили новий варіант Omicron, потрапила в четверту хвилю пандемії.
- 11 грудня ПАР потрапила до п’ятірки країн, де найвищий добовий приріст ковід-хворих.
- Трохи більше 25% населення ПАР повністю вакциновано, а ще 5% - частково вакциновано.