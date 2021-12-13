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Президент ПАР заразився Covid

Понеділок, 13 грудня 2021, 06:59
RODGER BOSCH/AFP via Getty Images

Президент Південної Африки Сіріл Рамафоса заразився коронавірусом.

Джерело: СNN з посиланням на заяву офісу президента

Деталі: Рамафоса почувався погано після того, як залишив Державну меморіальну службу на честь колишнього президента Фредеріка Віллема де Клерка  в Кейптауні в неділю.

Повідомляється, що в Рамафоси легкі симптоми COVID-19. Він делегував усі обов'язки заступнику президента Девіду Мабузі з наступного тижня.

Рамафоса каже, що його інфікування є попередженням для всіх людей у ​​країні. Зазначається, що вакцинація залишається найкращим захистом від тяжких захворювань та госпіталізації.

Нагадаємо:

  • Південна Африка, де нещодавно виявили новий варіант Omicron, потрапила в четверту хвилю пандемії.
  • 11 грудня ПАР потрапила до п’ятірки країн, де найвищий добовий приріст ковід-хворих.
  • Трохи більше 25% населення ПАР повністю вакциновано, а ще 5% - частково вакциновано.

Теми: Африкакоронавірус


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