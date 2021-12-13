Президент ПАР заразився Covid

Президент Південної Африки Сіріл Рамафоса заразився коронавірусом.

Джерело: СNN з посиланням на заяву офісу президента

Деталі: Рамафоса почувався погано після того, як залишив Державну меморіальну службу на честь колишнього президента Фредеріка Віллема де Клерка в Кейптауні в неділю.

Повідомляється, що в Рамафоси легкі симптоми COVID-19. Він делегував усі обов'язки заступнику президента Девіду Мабузі з наступного тижня.

Рамафоса каже, що його інфікування є попередженням для всіх людей у ​​країні. Зазначається, що вакцинація залишається найкращим захистом від тяжких захворювань та госпіталізації.

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