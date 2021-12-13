Президент ЮАР заразился Covid
Понедельник, 13 декабря 2021, 05:59
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заразился коронавирусом.
Источник: СNN со ссылкой на заявление офиса президента
Детали: Рамафоса чувствовал себя плохо после того, как покинул Государственную мемориальную службу в честь бывшего президента Фредерика Виллема де Клерка в Кейптауне в воскресенье.
Сообщается, что у Рамафосы легкие симптомы COVID-19. Он делегировал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузи на следующей неделе.
Рамафоса говорит, что его инфицирование является предупреждением всех людей в стране. Отмечается, что вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации.
Напомним:
- Южная Африка, где недавно обнаружили новый вариант Omicron, попала в четвертую волну пандемии.
- 11 декабря ЮАР попала в пятерку стран, где самый высокий суточный прирост ковид-больных.
- Чуть более 25% населения ЮАР полностью вакцинировано, а еще 5% – частично вакцинировано.