Президент ЮАР заразился Covid

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заразился коронавирусом.

Источник: СNN со ссылкой на заявление офиса президента

Детали: Рамафоса чувствовал себя плохо после того, как покинул Государственную мемориальную службу в честь бывшего президента Фредерика Виллема де Клерка в Кейптауне в воскресенье.

Сообщается, что у Рамафосы легкие симптомы COVID-19. Он делегировал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузи на следующей неделе.

Рамафоса говорит, что его инфицирование является предупреждением всех людей в стране. Отмечается, что вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации.

Напомним: