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Президент ЮАР заразился Covid

Понедельник, 13 декабря 2021, 05:59
Президент ЮАР заразился Covid
RODGER BOSCH/AFP via Getty Images

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заразился коронавирусом.

Источник: СNN со ссылкой на заявление офиса президента

Детали: Рамафоса чувствовал себя плохо после того, как покинул Государственную мемориальную службу в честь бывшего президента Фредерика Виллема де Клерка в Кейптауне в воскресенье.

Сообщается, что у Рамафосы легкие симптомы COVID-19. Он делегировал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузи на следующей неделе.

Рамафоса говорит, что его инфицирование является предупреждением всех людей в стране. Отмечается, что вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации.

Напомним:

  • Южная Африка, где недавно обнаружили новый вариант Omicron, попала в четвертую волну пандемии.
  • 11 декабря ЮАР попала в пятерку стран, где самый высокий суточный прирост ковид-больных.
  • Чуть более 25% населения ЮАР полностью вакцинировано, а еще 5% – частично вакцинировано.

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Темы: Африкакоронавирус
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