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МЗС України про активи СРСР: Путін маніпулює фактами

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:36
Фото Михайла Ткача, УП

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія після розпаду СРСР не надала інформацію про вартість українських активів за кордонами Радянського Союзу, тому звинувачення президента РФ Володимира Путіна в непередачі їх є маніпуляцією. 

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Української правди" 

Дослівно: "Твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами. 

Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР складає 16,37%. 

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року. 

Водночас, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України. 

Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим".

Цьому передувало: Президент РФ Володимир Путін у фільмі "Росія. Новітня історія" звинувачує Україну в тому, що вона не передала Росії закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією зовнішнього боргу УРСР.

Передісторія:

  • У березні 2014 року після революції Гідності в Україні тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що розподіл майна після виходу України зі складу СРСР був фактично не завершений, тож Україна підготує відповідні правові документи про висловлення претензії до РФ, яка незаконно залишила майно за собою. 
  • У серпні 2014 року Кабінет міністрів навіть створив комісію щодо захисту інтересів України в питанні повернення майна колишнього СРСР, яке належить Україні.
  • У МЗС РФ тоді заявляли, що Москва залишає за собою право наполягати на негайній компенсації Україною 20 мільярдів доларів США у випадку, якщо Київ повертається до проблеми "нульового варіанту".

Теми: МЗСПутінРосіяборгСРСР


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