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МИД Украины об активах СССР: Путин манипулирует фактами

Понедельник, 13 декабря 2021, 12:36
МИД Украины об активах СССР: Путин манипулирует фактами
Фото Михаила Ткача, УП

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Россия после распада СССР не предоставила информацию о стоимости украинских активов за границами Советского Союза, потому обвинения президента РФ Владимира Путина в непередаче их являются манипуляцией.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правды"

Дословно: "Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами.

Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины.

Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным".

Этому предшествовало: Президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" обвиняет Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна была сделать в обмен на погашение Россией внешнего долга УССР.

Предыстория:

  • В марте 2014 года после революции Достоинства в Украине тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил, что раздел имущества после выхода Украины из состава СССР был фактически не завершен, поэтому Украина подготовит соответствующие правовые документы о выражении претензии к РФ, которая незаконно оставила имущество за собой.
  • В августе 2014 года Кабинет министров даже создал комиссию по защите интересов Украины в вопросе возвращения имущества бывшего СССР, принадлежащего Украине.
  • В МИД РФ тогда заявляли, что Москва оставляет за собой право настаивать на немедленной компенсации Украиной 20 миллиардов долларов США в случае, если Киев возвращается к проблеме "нулевого варианта".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДПутинРосcиядолгСССР
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