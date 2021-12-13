МИД Украины об активах СССР: Путин манипулирует фактами

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Россия после распада СССР не предоставила информацию о стоимости украинских активов за границами Советского Союза, потому обвинения президента РФ Владимира Путина в непередаче их являются манипуляцией.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правды"

Дословно: "Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами.

Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины.

Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным".

Этому предшествовало: Президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" обвиняет Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна была сделать в обмен на погашение Россией внешнего долга УССР.

Предыстория: