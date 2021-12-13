Мінюст віддає безкоштовно 7 конфіскованих іномарок

Виконавча служба Міністерство юстиції готова безкоштовно віддати 7 конфіскованих автомобілів.

Джерело: OpenMarket – СЕТАМ у Facebook

Дослівно: "Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші".

Деталі: Зокрема віддають автомобілі:

Renault Clio (1998 року випуску),

Renault Clio (1992 року випуску),

Alfa Romeo 147 (2003 року випуску),

Skoda Octavia (2000 року випуску),

Fiat Multipa (2000 року випуску),

Оpel Zafira-а (2003 року випуску),

BMW 528 (1997 року випуску).

Згідно з законом "Про виконавче провадження", майно, яке передається безоплатно, може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів.

Як відомо, безкоштовно віддають майно, яке не змогли реалізувати в інший спосіб.

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