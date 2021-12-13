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Мінюст віддає безкоштовно 7 конфіскованих іномарок

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:54
ФОТО З FACEBOOK заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка

Виконавча служба Міністерство юстиції готова безкоштовно віддати 7 конфіскованих автомобілів.

Джерело: OpenMarket – СЕТАМ у Facebook

Дослівно: "Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші".

Деталі: Зокрема віддають автомобілі:

  • Renault Clio (1998 року випуску),
  • Renault Clio (1992 року випуску),
  • Alfa Romeo 147 (2003 року випуску),
  • Skoda Octavia (2000 року випуску),
  • Fiat Multipa (2000 року випуску),
  • Оpel Zafira-а  (2003 року випуску),
  • BMW 528 (1997 року випуску).

Згідно з законом "Про виконавче провадження", майно, яке передається безоплатно, може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів.

Як відомо, безкоштовно віддають майно, яке не змогли реалізувати в інший спосіб. 

Передісторія: 

  • 4 листопада стало відомо, що Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості.

Українська правда
Теми: Мін'юставто


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