Мінюст віддає безкоштовно 7 конфіскованих іномарок
Понеділок, 13 грудня 2021, 13:54
Виконавча служба Міністерство юстиції готова безкоштовно віддати 7 конфіскованих автомобілів.
Джерело: OpenMarket – СЕТАМ у Facebook
Дослівно: "Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші".
Деталі: Зокрема віддають автомобілі:
- Renault Clio (1998 року випуску),
- Renault Clio (1992 року випуску),
- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску),
- Skoda Octavia (2000 року випуску),
- Fiat Multipa (2000 року випуску),
- Оpel Zafira-а (2003 року випуску),
- BMW 528 (1997 року випуску).
Згідно з законом "Про виконавче провадження", майно, яке передається безоплатно, може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів.
Як відомо, безкоштовно віддають майно, яке не змогли реалізувати в інший спосіб.
Передісторія:
- 4 листопада стало відомо, що Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості.
Українська правда