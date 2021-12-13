Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінюст віддає безкоштовно 7 конфіскованих іномарок

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:54
Мінюст віддає безкоштовно 7 конфіскованих іномарок
ФОТО З FACEBOOK заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка

Виконавча служба Міністерство юстиції готова безкоштовно віддати 7 конфіскованих автомобілів.

Джерело: OpenMarket – СЕТАМ у Facebook

Дослівно: "Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші".

Деталі: Зокрема віддають автомобілі:

  • Renault Clio (1998 року випуску),
  • Renault Clio (1992 року випуску),
  • Alfa Romeo 147 (2003 року випуску),
  • Skoda Octavia (2000 року випуску),
  • Fiat Multipa (2000 року випуску),
  • Оpel Zafira-а  (2003 року випуску),
  • BMW 528 (1997 року випуску).

Згідно з законом "Про виконавче провадження", майно, яке передається безоплатно, може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів.

Як відомо, безкоштовно віддають майно, яке не змогли реалізувати в інший спосіб. 

Передісторія: 

  • 4 листопада стало відомо, що Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юставто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: