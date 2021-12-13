Минюст отдает бесплатно 7 конфискованных иномарок
Понедельник, 13 декабря 2021, 14:54
Исполнительная служба Министерство юстиции готова бесплатно отдать 7 конфискованных автомобилей.
Источник: OpenMarket – СЕТАМ в Facebook
Дословно: "Получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие".
Детали: В частности, отдают автомобили:
- Renault Clio (1998 года выпуска),
- Renault Clio (1992 года выпуска),
- Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска),
- Skoda Octavia (2000 года выпуска),
- Fiat Multipa (2000 года выпуска),
- Оpel Zafira-а (2003 года выпуска),
- BMW 528 (1997 года выпуска).
Согласно закону "Об исполнительном производстве", передаваемое безвозмездно имущество может быть отчуждено только при уплате пошлин и других налогов и сборов.
Как известно, бесплатно отдают имущество, которое не смогли реализовать другим способом.
Предыстория:
- 4 ноября стало известно, что Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль у водителя, не уплачивавшего штрафы за превышение скорости.
Украинская правда