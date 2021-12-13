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Минюст отдает бесплатно 7 конфискованных иномарок

Понедельник, 13 декабря 2021, 13:54
Минюст отдает бесплатно 7 конфискованных иномарок
ФОТО С FACEBOOK заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко

Исполнительная служба Министерство юстиции готова бесплатно отдать 7 конфискованных автомобилей.

Источник: OpenMarket – СЕТАМ в Facebook

Дословно: "Получить такую ​​помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие".

Детали: В частности, отдают автомобили:

  • Renault Clio (1998 года выпуска),
  • Renault Clio (1992 года выпуска),
  • Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска),
  • Skoda Octavia (2000 года выпуска),
  • Fiat Multipa (2000 года выпуска),
  • Оpel Zafira-а (2003 года выпуска),
  • BMW 528 (1997 года выпуска).

Согласно закону "Об исполнительном производстве", передаваемое безвозмездно имущество может быть отчуждено только при уплате пошлин и других налогов и сборов.

Как известно, бесплатно отдают имущество, которое не смогли реализовать другим способом.

Предыстория: 

  • 4 ноября стало известно, что Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль у водителя, не уплачивавшего штрафы за превышение скорости.

Украинская правда

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Темы: Минюставто
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