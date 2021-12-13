Минюст отдает бесплатно 7 конфискованных иномарок

Исполнительная служба Министерство юстиции готова бесплатно отдать 7 конфискованных автомобилей.

Источник: OpenMarket – СЕТАМ в Facebook

Дословно: "Получить такую ​​помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие".

Детали: В частности, отдают автомобили:

Renault Clio (1998 года выпуска),

Renault Clio (1992 года выпуска),

Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска),

Skoda Octavia (2000 года выпуска),

Fiat Multipa (2000 года выпуска),

Оpel Zafira-а (2003 года выпуска),

BMW 528 (1997 года выпуска).

Согласно закону "Об исполнительном производстве", передаваемое безвозмездно имущество может быть отчуждено только при уплате пошлин и других налогов и сборов.

Как известно, бесплатно отдают имущество, которое не смогли реализовать другим способом.

Предыстория: