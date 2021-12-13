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На тисячу за вакцинацію можна буде купити ліки – Зеленський

Понеділок, 13 грудня 2021, 15:12
фото pixabay

Президент Володимир Зеленський повідомив, що повністю вакциновані українці віком від 60 років у січні зможуть витратити тисячу, яку даватимуть за вакцинацію, на ліки.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.

Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею".

Нагадаємо: Програма "єПідтримка" стартуватиме 19 грудня. Раніше повідомлялося, що на них можна буде купувати книги.

Читайте також: "Тисяча Зеленського": як отримати гроші за COVID-вакцинацію та де їх використати. Інструкція

Українська правда
Теми: Зеленськийлікивакцинаціякоронавірус


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