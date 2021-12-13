На тысячу за вакцинацию можно будет купить лекарства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет в январе смогут потратить тысячу, которую будут давать за вакцинацию, на лекарства.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января.

Хочу отдельно отметить, чтобы развеять предполагаемые страшилки от телевизионных "ванг" и "нострадамусов": "Поддержка" будет полностью обеспечена финансово. А будет действовать достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей".

Напомним: Программа "еПоддержка" стартует 19 декабря. Раньше сообщалось, что на эти деньги можно будет покупать книги.

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