Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На тысячу за вакцинацию можно будет купить лекарства – Зеленский

Понедельник, 13 декабря 2021, 14:12
На тысячу за вакцинацию можно будет купить лекарства – Зеленский
фото pixabay

Президент Владимир Зеленский сообщил, что полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет в январе смогут потратить тысячу, которую будут давать за вакцинацию, на лекарства.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января.

Хочу отдельно отметить, чтобы развеять предполагаемые страшилки от телевизионных "ванг" и "нострадамусов": "Поддержка" будет полностью обеспечена финансово. А будет действовать достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей".

Напомним: Программа "еПоддержка" стартует 19 декабря. Раньше сообщалось, что на эти деньги можно будет покупать книги.

Читайте также: "Тысяча Зеленского": как получить деньги за вакцинацию COVID и где их использовать. Инструкция

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийлекарствавакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Зеленский
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: