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На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим "тиші"

Понеділок, 13 грудня 2021, 17:23
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь".

Деталі: Окупанти обстріляли Катеринівку на Луганщині з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Попасної російські найманці застосували великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Що було раніше: У неділю 12 грудня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонбасвійна


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