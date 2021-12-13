На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим "тиші"
Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь".
Деталі: Окупанти обстріляли Катеринівку на Луганщині з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Попасної російські найманці застосували великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.
Що було раніше: У неділю 12 грудня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.