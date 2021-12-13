На Донбассе российские боевики дважды нарушили режим "тишины"
Российские войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь".
Детали: Оккупанты обстреляли Катериновку в Луганской области из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Возле Попасной российские наемники вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Что было раньше: В воскресенье 12 декабря российские оккупанты четырежды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.