Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
Понеділок, 13 грудня 2021, 21:26
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із помічницею Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.
Джерело: повідомлення на сайті МЗС
Дослівно: "Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба".
Деталі: Співрозмовники провели зустріч стосовно накопичення російських військ поблизу українських кордонів.
Донфрід запевнила, що США підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України.
Кулеба привітав пропозиції США долучитися до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського конфлікту.
Передісторія:
- Донфрід перебуває з візитом у Києві перед своєю поїздкою до Москви. Джерела в російських ЗМІ повідомляли, що Донфрід зустрінеться в Москві із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком.
- 12 грудня стало відомо, що Байден і Путін можуть незабаром провести ще одну розмову через відеоконференцію стосовно ситуації довкола України.
- Президент США Джо Байден стверджував, що попередив президента РФ Владіміра Путіна про "руйнівні" наслідки для російської економіки від західних санкцій, які обіцяють запровадити на противагу російському військовому наступу в Україні.
Українська правда