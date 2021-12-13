Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви

Кулеба і Донфрід на перемовинах у МЗС України 13 грудня 2021 року. фото: мзс україни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із помічницею Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Джерело: повідомлення на сайті МЗС

Дослівно: "Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба".

Деталі: Співрозмовники провели зустріч стосовно накопичення російських військ поблизу українських кордонів.

Донфрід запевнила, що США підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України.

Кулеба привітав пропозиції США долучитися до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського конфлікту.

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