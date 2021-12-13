Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви

Понеділок, 13 грудня 2021, 22:26
Кулеба і Донфрід на перемовинах у МЗС України 13 грудня 2021 року. фото: мзс україни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із помічницею Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Джерело: повідомлення на сайті МЗС

Дослівно: "Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба".

Деталі: Співрозмовники провели зустріч стосовно накопичення російських військ поблизу українських кордонів.

Донфрід запевнила, що США підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України. 

Кулеба привітав пропозиції США долучитися до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського конфлікту.

Передісторія: 

  • Донфрід перебуває з візитом у Києві перед своєю поїздкою до Москви. Джерела в російських ЗМІ повідомляли, що Донфрід зустрінеться в Москві із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком.
  • 12 грудня стало відомо, що Байден і Путін можуть незабаром провести ще одну розмову через відеоконференцію стосовно ситуації довкола України.
  • Президент США Джо Байден стверджував, що попередив президента РФ Владіміра Путіна про "руйнівні" наслідки для російської економіки від західних санкцій, які обіцяють запровадити на противагу російському військовому наступу в Україні.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроСШАРосіяМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністр розповів, коли людям почне приходити "ковідна тисяча"

Санду заявила, що вже попередила Москву: Молдова йде до ЄС

Федоров пояснив, чому "Дія" постійно "ламається"

Зеленський попросив ще три країни підтримати вступ України до ЄС

Головні новини середи і ночі: адаптивний карантин в Україні, ЄС про санкції проти РФ

Британія зафіксувала рекордну кількість нових Covid-випадків з початку пандемії

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
Кулеба: після розмови Байдена і Путіна змін у поведінці Росії поки не бачимо
Кулеба їде до Британії говорити про агресію РФ, візи та енергетику
Останні новини
11:26
відеоПорошенко увірвався в ефір оновленого каналу "Рада" і влаштував розборки
11:22
Угода з продажу "Електронмашу" зірвалась
11:19
відеоГогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР
11:09
Конституційний суд Білорусі оголосив незаконними західні санкції
10:59
Covid у Києві: одужань вдвічі більше, ніж нових хворих, але досі висока смертність
10:54
Україна закупить таблетки від COVID-19 компанії Pfizer – Ляшко
10:21
Міністр розповів, коли людям почне приходити "ковідна тисяча"
10:18
Санду заявила, що вже попередила Москву: Молдова йде до ЄС
09:55
Банки почали прибирати кешбеки з карток, можуть ввести плату за обслуговування
09:50
Федоров пояснив, чому "Дія" постійно "ламається"
Усі новини...