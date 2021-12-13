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Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви

Понеділок, 13 грудня 2021, 21:26
Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
Кулеба і Донфрід на перемовинах у МЗС України 13 грудня 2021 року. фото: мзс україни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із помічницею Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Джерело: повідомлення на сайті МЗС

Дослівно: "Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба".

Деталі: Співрозмовники провели зустріч стосовно накопичення російських військ поблизу українських кордонів.

Донфрід запевнила, що США підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України. 

Кулеба привітав пропозиції США долучитися до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського конфлікту.

Передісторія: 

  • Донфрід перебуває з візитом у Києві перед своєю поїздкою до Москви. Джерела в російських ЗМІ повідомляли, що Донфрід зустрінеться в Москві із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком.
  • 12 грудня стало відомо, що Байден і Путін можуть незабаром провести ще одну розмову через відеоконференцію стосовно ситуації довкола України.
  • Президент США Джо Байден стверджував, що попередив президента РФ Владіміра Путіна про "руйнівні" наслідки для російської економіки від західних санкцій, які обіцяють запровадити на противагу російському військовому наступу в Україні.

Українська правда

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Теми: Кулеба ДмитроСШАРосіяМЗС
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