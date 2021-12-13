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Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву

Понедельник, 13 декабря 2021, 21:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
Кулеба и Донфирд на переговорах в МЗС Украины 13 декабря 2021 года. фото: мзс украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с помощницей Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Источник:  сообщение на сайте МИД

Дословно: "Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "Никаких решений по Украине без Украины", подчеркнутым Дмитрий Кулеба".

Детали: Собеседники провели встречу касательно скопления российских войск вблизи украинских границ.

Донфрид заверила, что США будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кулеба приветствовал предложения США присоединиться к политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

Предыстория:

  • Донфрид находится с визитом в Киеве перед поездкой в ​​Москву. Источники в российских СМИ сообщали, что Донфрид встретится в Москве с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
  • 12 декабря стало известно, что Байден и Путин могут вскоре провести еще один разговор через видеоконференцию по поводу ситуации вокруг Украины.
  • Президент США Джо Байден утверждал, что предупредил президента РФ Владимира Путина о "разрушительных" последствиях для российской экономики от западных санкций, которые обещают ввести в случае российского военного наступления в Украине.

Украинская правда

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАРосcияМИД
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