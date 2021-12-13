Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
Понедельник, 13 декабря 2021, 21:26
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с помощницей Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
Источник: сообщение на сайте МИД
Дословно: "Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "Никаких решений по Украине без Украины", подчеркнутым Дмитрий Кулеба".
Детали: Собеседники провели встречу касательно скопления российских войск вблизи украинских границ.
Донфрид заверила, что США будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кулеба приветствовал предложения США присоединиться к политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.
Предыстория:
- Донфрид находится с визитом в Киеве перед поездкой в Москву. Источники в российских СМИ сообщали, что Донфрид встретится в Москве с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
- 12 декабря стало известно, что Байден и Путин могут вскоре провести еще один разговор через видеоконференцию по поводу ситуации вокруг Украины.
- Президент США Джо Байден утверждал, что предупредил президента РФ Владимира Путина о "разрушительных" последствиях для российской экономики от западных санкций, которые обещают ввести в случае российского военного наступления в Украине.
Украинская правда