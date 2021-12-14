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КС каже, що Венеційка привітала рішення про відтермінування присяги суддів Зеленського

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:03
КС каже, що Венеційка привітала рішення про відтермінування присяги суддів Зеленського

Конституційний суд України повідомив, що Венеційська комісії підтримала його рішення про відтермінування присяги Оксани Грищук і Олександра Петришина, яких президент Зеленський 26 листопада своїми указами призначив суддями КС.

Джерело: синопсис Венеційської комісії від 13 грудня, повідомлення КСУ

Дослівно: "Венеційська Комісія підтримала рішення Конституційного Суду України стосовно складення присяги двох новопризначених суддів Суду…

Конституційний Суд України доручив голові Конституційного Суду України або судді Конституційного Суду України, який виконує його обов’язки, скликати спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України для складення присяги суддями Конституційного Суду України, що їх призначив президент України указами від 26 листопада 2021 року № 596/2021, № 597/2021, після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у статті 1491 Конституції України, суддів Конституційного Суду України, що їх призначив президент України за період 2013–2018 років".

Деталі: В синопсисі вказується, що Венеційська комісія "вітає рішення Конституційного Суду України щодо присяги двох новопризначених суддів Суду".

Своїм рішенням КС показує, що не буде призначати двох суддів від президента, поки "остаточно" не будуть звільненні Олександр Тупицький і Олександр Касмінін.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду Оксану Грищук та Олександра Петришина, хоча вакантних посад згідно із законом не було. 26 листопада він заявив про це на пресмарафоні, а пізніше цього ж дня укази №596 і №597 були опубліковані на сайті президента.
  • Олександр Петришин досі очолював Національну академію правових наук України. Оксана Грищук є професором кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка. Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя. 
  • 27 березня 2021 року Зеленськийскасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддями КС Тупицького і Касмініна. Вони оскаржують це рішення.

Теми: ЗеленськийсудКонституція
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