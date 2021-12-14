КС говорит, что Венецианка приветствовала решение об отсрочке присяги судей Зеленского

Конституционный суд Украины сообщил, что Венецианская комиссия поддержала его решение об отсрочке присяги Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых президент Зеленский 26 ноября своими указами назначил судьями КС.

Источник: синопсис Венецианской комиссии от 13 декабря, сообщение КСУ

Дословно: "Венецианская Комиссия поддержала решение Конституционного Суда Украины относительно присяги двух новоназначенных судей Суда…

Конституционный Суд Украины поручил председателю Конституционного Суда Украины или судьи Конституционного Суда Украины, исполняющего его обязанности, созвать специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины для принесения присяги судьями Конституционного Суда Украины, назначенными президентом Украины указами от 26 ноября 2021 года 2021, № 597/2021, после прекращения полномочий или освобождения от должности по основаниям, определенным в статье 1491 Конституции Украины, судей Конституционного Суда Украины, назначенным президентом Украины за период 2013–2018 годов".

Детали: В синопсисе указывается, что Венецианская комиссия "приветствует решение Конституционного Суда Украины по поводу присяги двух новоназначенных судей Суда".

Своим решением КС показывает, что не будет назначать двух судей от президента, пока "окончательно" не будут уволены Александр Тупицкий и Александр Касминин.

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