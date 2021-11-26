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Зеленський призначив суддями КС Грищук і Петришина – укази

П'ятниця, 26 листопада 2021, 15:57
Фото з сайту КС

Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Оксану Грищук та Олександра Петришина, хоча вакантних посад за законом не було.

Джерело: укази Зеленського від 26 листопада №596 і №597, опубліковані на сайті президента

Деталі: Раніше у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив про призначення двох суддів КС на пресмарафоні. 

Олександр Петришин до цього часу очолював Національну академію правових наук України.

Оксана Грищук є професоркою кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка. Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя.

 
Оксана Грищук і Олександр Петришин

Верховний Суд влітку визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Отже, вільних вакансій у КС не було. 

Цьому передувало: Низка громадських організацій закликали президента поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня. 

Знати більше: Хто збирається до Конституційного Суду за квотою президента

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Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 
  • У травні Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував дві заяви про забезпечення позову до Конституційного суду та заступника голови КСУ Сергія Головатого від імені Олександра Тупицького та Олександра Касмініна: ті спробували повернути посади і зарплату суддів.

Українська правда
Теми: КСЗеленський


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