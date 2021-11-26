Зеленський призначив суддями КС Грищук і Петришина – укази

Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Оксану Грищук та Олександра Петришина, хоча вакантних посад за законом не було.

Джерело: укази Зеленського від 26 листопада №596 і №597, опубліковані на сайті президента

Деталі: Раніше у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив про призначення двох суддів КС на пресмарафоні.

Олександр Петришин до цього часу очолював Національну академію правових наук України.

Оксана Грищук є професоркою кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка. Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя.

Оксана Грищук і Олександр Петришин

Верховний Суд влітку визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Отже, вільних вакансій у КС не було.

Цьому передувало: Низка громадських організацій закликали президента поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня.

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