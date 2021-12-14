Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Большинство россиян назвали украинцев "братским народом" – провластные аналитики

Вторник, 14 декабря 2021, 16:21
ФОТО KREMLIN.RU

Согласно российской провластной аналитике, по 12% жителей РФ считают Украину и "дружественным государством", и "источником угрозы". А вот украинцев считают братскими якобы более половины россиян.

Источник: ВЦИОМ

Детали: Согласно опросу, более половины опрошенных (52%) якобы относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи).

Еще 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.

В социологии сообщают, что в основном респонденты рассматривают саму Украину как братскую страну (29%) либо просто как страну-соседа (26%). По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России.

Еще 9% якобы полагают, что Украина — враждебная страна, 4% считают ее стратегическим партнером, а 1% — конкурентом.

Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время в Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи).

Справка: С основания ВЦИОМ всегда был государственной социологической компанией.

Предыстория:                                         

  • Президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинпропаганда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе

Все новости...
Росcия
75% россиян не исключают возможность войны с Украиной – социология
Макрон позвонил Путину, говорили об Украине
Госдума РФ сняла ограничения на избрание губернаторов и лишила Татарстан "президента"
Последние новости
08:49
41% украинцев получили две дозы Covid-вакцины, дополнительную дозу – 14 человек
08:24
Covid в Украине: за сутки зафиксировали 8,9 тысячи больных, 328 умерших
08:00
Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе
07:29
НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется
07:05
На Донбассе погиб украинский военный
06:18
27 человек погибли в пожаре в Осаке
05:26
В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19
04:25
G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире
03:28
Филиппины накрыл cупертайфун "Рай"
02:27
Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J
Все новости...