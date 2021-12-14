Согласно российской провластной аналитике, по 12% жителей РФ считают Украину и "дружественным государством", и "источником угрозы". А вот украинцев считают братскими якобы более половины россиян.

Источник: ВЦИОМ

Детали: Согласно опросу, более половины опрошенных (52%) якобы относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи).

Еще 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.

В социологии сообщают, что в основном респонденты рассматривают саму Украину как братскую страну (29%) либо просто как страну-соседа (26%). По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России.

Еще 9% якобы полагают, что Украина — враждебная страна, 4% считают ее стратегическим партнером, а 1% — конкурентом.

Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время в Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи).

Справка: С основания ВЦИОМ всегда был государственной социологической компанией.

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