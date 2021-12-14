Большинство россиян назвали украинцев "братским народом" – провластные аналитики
Согласно российской провластной аналитике, по 12% жителей РФ считают Украину и "дружественным государством", и "источником угрозы". А вот украинцев считают братскими якобы более половины россиян.
Источник: ВЦИОМ
Детали: Согласно опросу, более половины опрошенных (52%) якобы относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи).
Еще 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.
В социологии сообщают, что в основном респонденты рассматривают саму Украину как братскую страну (29%) либо просто как страну-соседа (26%). По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России.
Еще 9% якобы полагают, что Украина — враждебная страна, 4% считают ее стратегическим партнером, а 1% — конкурентом.
Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время в Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи).
Справка: С основания ВЦИОМ всегда был государственной социологической компанией.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.